Milano
17:24
43.742
+0,64%
Nasdaq
17:24
25.488
-1,12%
Dow Jones
17:24
48.578
+1,08%
Londra
17:24
9.697
+0,43%
Francoforte
17:24
24.293
+0,68%
Giovedì 11 Dicembre 2025, ore 17.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Super Micro Computer in discesa a New York
Super Micro Computer in discesa a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
11 dicembre 2025 - 16.10
Si muove in perdita il
fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,15% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: i venditori si accaniscono su Super Micro Computer
New York: Super Micro Computer in forte discesa
Super Micro Computer scivola in fondo al mercato di New York
Male Super Micro Computer sul mercato azionario di New York
Titoli e Indici
Super Micro Computer
-5,49%
Altre notizie
New York: luce verde per Super Micro Computer
New York: Super Micro Computer in forte calo
New York: mette il turbo Super Micro Computer
New York: al centro degli acquisti Super Micro Computer
Super Micro Computer, quotazioni in calo a New York
Crolla a New York Super Micro Computer
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto