Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 19:10
24.807 -1,30%
Dow Jones 19:10
48.023 -0,19%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

Super Micro Computer scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Super Micro Computer scambia in rosso a New York
Pressione sul fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che perde terreno, mostrando una discesa del 4,50%.
Condividi
```