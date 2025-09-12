New York: positiva la giornata per Enphase Energy

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di tecnologia energetica americana
, che tratta in utile del 2,80% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Enphase Energy
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 38,77 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 37,59. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 36,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)