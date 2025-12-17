Milano 17:35
44.099 +0,25%
Nasdaq 22:00
24.648 -1,93%
Dow Jones 22:01
47.886 -0,47%
Londra 17:35
9.774 +0,92%
Francoforte 17:35
23.961 -0,48%

New York: positiva la giornata per Devon Energy

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che lievita del 3,73%.

L'andamento di Devon Energy nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Analizzando lo scenario di Devon Energy si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 35,84 USD. Prima resistenza a 36,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 35,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
