Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 19:35
24.075 +0,34%
Dow Jones 19:35
45.917 -0,41%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: risultato positivo per CrowdStrike Holdings

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il leader mondiale di sicurezza informatica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CrowdStrike Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo di CrowdStrike Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 444,6 USD. Rischio di discesa fino a 436,6 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 452,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
