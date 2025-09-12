New York: rosso per Freeport McMoRan

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di estrazione mineraria
, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Freeport McMoRan
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Freeport McMoRan
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,15 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,72.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)