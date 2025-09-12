New York: rosso per Freeport McMoRan

società di estrazione mineraria

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,15 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)