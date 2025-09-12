Milano 17:35
42.566 +0,32%
Nasdaq 21:27
24.106 +0,47%
Dow Jones 21:27
45.896 -0,46%
Londra 17:35
9.283 -0,15%
Francoforte 17:35
23.698 -0,02%

New York: rosso per Freeport McMoRan

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società di estrazione mineraria, in flessione del 3,77% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Freeport McMoRan rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Freeport McMoRan rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 45,15 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,58. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 46,72.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
