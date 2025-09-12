Milano 13:10
42.409 -0,05%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:10
9.333 +0,38%
Francoforte 13:10
23.661 -0,18%

Oro: 3.645,98 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 3.645,98 dollari alle 11:30
L'Oro vale 3.645,98 dollari l'oncia (+0,33%) alle 11:30.
Condividi
```