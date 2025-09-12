Milano
Venerdì 12 Settembre 2025, ore 17.50
Oro: 3.649,2 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
12 settembre 2025 - 15.40
L'Oro vale 3.649,2 dollari l'oncia (+0,42%) alle 15:40.
