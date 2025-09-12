Milano 13:11
42.401 -0,07%
Nasdaq 11-set
23.993 0,00%
Dow Jones 11-set
46.108 +1,36%
Londra 13:11
9.332 +0,38%
Francoforte 13:11
23.658 -0,19%

Si muove in ribasso Hensoldt a Francoforte

Ribasso scomposto per Hensoldt, che esibisce una perdita secca del 4,38% sui valori precedenti.
