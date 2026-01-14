Milano 14:04
45.671 +0,32%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 14:04
10.176 +0,38%
Francoforte 14:04
25.324 -0,38%

Francoforte: in calo Hensoldt

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per Hensoldt, in flessione del 3,15% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hensoldt rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di breve periodo di Hensoldt mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 91,6 Euro. Rischio di discesa fino a 87,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 95,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
