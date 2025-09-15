Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 12/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Eurostoxx 50, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, l'Eurostoxx 50 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5.400, mentre il supporto più immediato si intravede a 5.371. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5.430.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)