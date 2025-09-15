Milano
14:59
43.031
+1,09%
Nasdaq
12-set
24.092
0,00%
Dow Jones
12-set
45.834
-0,59%
Londra
14:59
9.283
-0,01%
Francoforte
14:59
23.771
+0,31%
Lunedì 15 Settembre 2025, ore 15.16
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 settembre 2025 - 10.00
Giornata di guadagni per l'
indice bancario europeo
, che continua la giornata a 234,9 punti.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Banks
Titoli e Indici
Euro Stoxx Banks
+1,42%
Altre notizie
Eurozona: frazionale rialzo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Banks
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Banks
Eurozona: andamento tentennante per l'EURO STOXX Banks, che cresce senza forza
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto