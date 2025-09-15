Milano 14:59
Francoforte: andamento rialzista per Gerresheimer

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di packaging, che avanza bene del 2,46%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,95%, rispetto a +1,76% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo del produttore di contenitori rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 43,72 Euro, mentre i supporti sono stimati a 42,6. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 44,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
