Milano 14:41
45.987 +0,30%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:41
10.108 +1,03%
Francoforte 14:41
24.946 +0,31%

Francoforte: andamento rialzista per Traton

Seduta vivace oggi per Traton, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.
