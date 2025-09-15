Milano 14:59
43.031 +1,09%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 14:59
9.283 -0,01%
Francoforte 14:59
23.771 +0,31%

Francoforte: andamento sostenuto per Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Auto1
Avanza Auto1, che guadagna bene, con una variazione del 3,23%.
Condividi
```