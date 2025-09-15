Milano 15:00
Francoforte: andamento sostenuto per Ionos

(Teleborsa) - Avanza Ionos, che guadagna bene, con una variazione del 2,45%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ionos evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ionos rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Ionos rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,1 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 40,9.

