Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili
, che lievita del 2,50%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Rheinmetall AG
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.959 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.917. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2.001.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)