Francoforte: risultato positivo per Rheinmetall AG

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita del 2,50%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rheinmetall AG più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Rheinmetall AG è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1.959 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1.917. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2.001.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
