Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Hensoldt, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,09%, rispetto a +1,19% del Germany MDAX).


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 95,95 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 93,85. L'equilibrata forza rialzista di Hensoldt è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 98,05.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
