Londra: balza in avanti Centrica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di elettricità e gas, in guadagno dell'1,90% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Centrica rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,622 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,641. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,66.

