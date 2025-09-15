Milano 17:35
New York: in calo Intuitive Surgical

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di attrezzature sanitarie, che mostra un decremento del 2,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intuitive Surgical, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di sistemi chirurgici robotici, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 431,1 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 446,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 425,6.

