New York: preme sull'acceleratore Illumina

azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica

Illumina

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l', che mostra una salita bruciante del 4,27% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 96,49 USD con tetto rappresentato dall'area 100,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)