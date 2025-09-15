New York: preme sull'acceleratore Illumina

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per l'azienda specializzata nello sviluppo di sistemi integrati dedicati all'analisi della variazione genetica
, che mostra una salita bruciante del 4,27% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500
, evidenzia un rallentamento del trend di Illumina
rispetto all'indice del basket statunitense
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Illumina
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 96,49 USD con tetto rappresentato dall'area 100,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 93,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)