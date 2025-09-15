New York: scambi negativi per AirBnb

(Teleborsa) - Ribasso per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, che presenta una flessione del 2,08%.
L'andamento di AirBnb
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di AirBnb
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 119 USD con area di resistenza individuata a quota 121,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 118.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)