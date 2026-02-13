Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:34
24.787 +0,40%
Dow Jones 17:34
49.603 +0,31%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

New York: spinge in avanti AirBnb

Brilla il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che passa di mano con un aumento del 5,53%.
