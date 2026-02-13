New York: spinge in avanti AirBnb

(Teleborsa) - Grande giornata per il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,53%.
Il movimento di AirBnb
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di breve periodo di AirBnb
evidenzia un declino dei corsi verso area 120,2 USD con prima area di resistenza vista a 125,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 118,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)