Milano 15:05
43.035 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:05
9.284 +0,01%
Francoforte 15:05
23.753 +0,23%

Parigi: balza in avanti l'OREAL

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso dei cosmetici, con una variazione percentuale del 2,19%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend dell'OREAL rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 384 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 393,2. Il peggioramento della società di cosmesi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 378,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
