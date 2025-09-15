Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER

(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito emiliano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della Banca Popolare emiliana
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)