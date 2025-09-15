Milano 15:08
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:08
9.285 +0,01%
Francoforte 15:08
23.749 +0,21%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER

(Teleborsa) - Balza in avanti l'istituto di credito emiliano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di BPER più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico della Banca Popolare emiliana è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,55 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
