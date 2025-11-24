Piazza Affari: si concentrano le vendite su BPER

istituto di credito emiliano

BPER

FTSE MIB

Banca Popolare emiliana

(Teleborsa) - Sottotono l', che passa di mano con un calo del 2,11%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,17 Euro. Primo supporto visto a 9,87. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9,77.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)