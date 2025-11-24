Milano 13:48
42.303 -0,84%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:48
9.563 +0,24%
Francoforte 13:48
23.222 +0,57%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su BPER

Migliori e peggiori
Piazza Affari: si concentrano le vendite su BPER
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano, che passa di mano con un calo del 2,11%.

Il movimento di BPER, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della Banca Popolare emiliana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,17 Euro. Primo supporto visto a 9,87. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
