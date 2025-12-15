Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:23
25.126 -0,28%
Dow Jones 20:23
48.375 -0,17%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Piazza Affari: risultato positivo per BPER

Piazza Affari: risultato positivo per BPER
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito emiliano, che avanza bene del 2,09%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che BPER mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,78%, rispetto a +1,36% del principale indice della Borsa di Milano).


Tecnicamente, la Banca Popolare emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,86. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
