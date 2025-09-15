Milano 15:11
43.036 +1,10%
Nasdaq 12-set
24.092 0,00%
Dow Jones 12-set
45.834 -0,59%
Londra 15:11
9.287 +0,04%
Francoforte 15:10
23.747 +0,21%

PLATINUM del 14/09/2025

Finanza
PLATINUM del 14/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,57%.

Lo status tecnico di breve periodo del platino mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.418. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.383,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.452,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```