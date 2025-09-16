Datadog, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,18% sui valori precedenti.
L'andamento di Datadog
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 134,9 USD. Primo supporto visto a 131,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 130,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)