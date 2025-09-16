Milano 17:35
Datadog, quotazioni in calo a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,18% sui valori precedenti.

L'andamento di Datadog nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Datadog. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 134,9 USD. Primo supporto visto a 131,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 130,6.

