Milano 17:35
46.699 +0,49%
Nasdaq 22:00
24.709 -1,21%
Dow Jones 22:01
48.804 -1,66%
Londra 17:35
10.685 -0,02%
Francoforte 17:35
24.992 -1,06%

New York: Datadog scende verso 99,7 USD

New York: Datadog scende verso 99,7 USD
Ribasso scomposto per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che esibisce una perdita secca del 10,69% sui valori precedenti.
