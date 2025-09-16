Milano 10:04
42.831 -0,52%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 10:04
9.258 -0,21%
Francoforte 10:04
23.644 -0,44%

Francoforte: andamento rialzista per Sartorius

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Sartorius
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.

Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sartorius rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Sartorius è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 203,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 199,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 207,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```