Francoforte: andamento rialzista per Sartorius

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,15%.
Il confronto del titolo con il DAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sartorius
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Sartorius
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 203,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 199,8. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 207,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)