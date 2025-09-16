Milano 14:37
42.914 -0,32%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:37
9.249 -0,30%
Francoforte 14:36
23.611 -0,58%

Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
Rialzo marcato per Delivery Hero, che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.
Condividi
```