Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:30
25.776 +0,67%
Dow Jones 17:30
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Francoforte: Delivery Hero sale verso 27,52 Euro

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ottima performance per Delivery Hero, che scambia in rialzo del 5,05%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delivery Hero rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Delivery Hero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,52 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,27. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
