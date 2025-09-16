Milano 14:39
42.901 -0,35%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:39
9.247 -0,32%
Francoforte 14:39
23.598 -0,64%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,77 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,77 euro/MWH alle 11:30.
Condividi
```