New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises

(Teleborsa) - Pressione sulla, che tratta con una perdita del 3,33%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 314,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 326,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 310.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)