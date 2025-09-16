Milano 17:35
42.505 -1,28%
Nasdaq 22:00
24.274 -0,08%
Dow Jones 22:03
45.758 -0,27%
Londra 17:35
9.196 -0,88%
Francoforte 17:35
23.329 -1,77%

New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises

Migliori e peggiori, Trasporti, Turismo
New York: andamento negativo per Royal Caribbean Cruises
(Teleborsa) - Pressione sulla seconda più grande compagnia di crociere al mondo, che tratta con una perdita del 3,33%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Royal Caribbean Cruises rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Royal Caribbean Cruises segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 314,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 326,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 310.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```