New York: APA Corporation in rally

(Teleborsa) - Rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,98%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di APA Corporation
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di APA Corporation
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 24,62 USD. Possibile una discesa fino al bottom 23,59. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 25,65.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)