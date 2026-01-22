Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:50
25.558 +0,91%
Dow Jones 19:51
49.505 +0,87%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

APA Corporation in discesa a New York

Migliori e peggiori, In breve
APA Corporation in discesa a New York
Ribasso scomposto per la holding attiva nel campo dell'energia, che esibisce una perdita secca del 3,94% sui valori precedenti.
Condividi
```