New York: seduta euforica per APA Corporation

(Teleborsa) - Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,93%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation
rispetto all'indice di riferimento.
Analizzando lo scenario di APA Corporation
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,96 USD. Prima resistenza a 25,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)