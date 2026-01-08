Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 22:00
25.507 -0,57%
Dow Jones 22:01
49.266 +0,55%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

New York: seduta euforica per APA Corporation

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Effervescente la holding attiva nel campo dell'energia, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,93%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation rispetto all'indice di riferimento.


Analizzando lo scenario di APA Corporation si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,96 USD. Prima resistenza a 25,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,9.

Teleborsa
