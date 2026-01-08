New York: seduta euforica per APA Corporation

holding attiva nel campo dell'energia

(Teleborsa) - Effervescente la, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,93%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 23,96 USD. Prima resistenza a 25,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 22,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)