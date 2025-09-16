Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per ON Semiconductor

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di componenti elettronici, in guadagno del 2,00% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ON Semiconductor rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49,46. Il peggioramento di ON Semiconductor è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
