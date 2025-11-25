Milano 16:38
42.697 +0,94%
Nasdaq 16:38
24.729 -0,58%
Dow Jones 16:38
46.713 +0,57%
Londra 16:38
9.599 +0,67%
Francoforte 16:38
23.432 +0,83%

New York: nuovo spunto rialzista per Biogen

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Biogen
Seduta vivace oggi per la compagnia biotecnologica americana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,67%.
Condividi
```