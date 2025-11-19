New York: nuovo spunto rialzista per ON Semiconductor

produttore di componenti elettronici

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,15 USD con tetto rappresentato dall'area 47,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)