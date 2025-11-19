Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per ON Semiconductor

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di componenti elettronici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,44%.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ON Semiconductor rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Il quadro tecnico di ON Semiconductor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,15 USD con tetto rappresentato dall'area 47,92. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 45,17.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
