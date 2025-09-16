Milano 17:35
New York: performance negativa per Everest Group, Ltd

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per Everest Group, Ltd, che sta segnando un calo del 3,36%.

Lo scenario su base settimanale di Everest Group, Ltd rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Everest Group, Ltd, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 334,4 USD. Primo supporto visto a 324,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 321,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
