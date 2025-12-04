Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:36
25.547 -0,23%
Dow Jones 20:36
47.837 -0,10%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Perde Alexandria Real Estate Equities sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Alexandria Real Estate Equities sul mercato di New York
Retrocede molto la società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,82%.
Condividi
```