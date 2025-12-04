Milano
17:35
43.519
+0,32%
Nasdaq
20:36
25.547
-0,23%
Dow Jones
20:36
47.837
-0,10%
Londra
17:35
9.711
+0,19%
Francoforte
17:35
23.882
+0,79%
Giovedì 4 Dicembre 2025, ore 20.52
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Perde Alexandria Real Estate Equities sul mercato di New York
Perde Alexandria Real Estate Equities sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
04 dicembre 2025 - 20.00
Retrocede molto la
società immobiliare che gestisce immobili residenziali e commerciali
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,82%.
Condividi
Leggi anche
New York: violenta contrazione per Alexandria Real Estate Equities
New York: si concentrano le vendite su Alexandria Real Estate Equities
New York: Alexandria Real Estate Equities in forte calo
Mediolanum Real Estate, accordo per cedere a 5,7 milioni di euro un immobile a Cernusco sul Naviglio
Titoli e Indici
Alexandria Real Estate Equities
-4,36%
Altre notizie
Perde Generac Holdings sul mercato di New York
Pesante sul mercato di New York Iron Mountain
Perde Western Digital sul mercato di New York
Perde Advanced Micro Devices sul mercato di New York
Fondo Mi.To Real Estate, primo investimento a Torino: rendimento atteso sopra al 12%
New York: seduta difficile per Lamb Weston Holdings
Guide
Risiko bancario 2025: le operazioni più importanti di quest’anno
Nel linguaggio comune si usa l’espressione "risiko bancario" per descrivere una fase di operazioni incrociate fra banche: acquisizioni, fusioni, offerte pubbliche di scambio, rafforzamenti di...
leggi tutto