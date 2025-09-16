Milano 17:35
New York: scambi al rialzo per DexCom
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di DexCom suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,01 USD con tetto rappresentato dall'area 78,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 74,74.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
