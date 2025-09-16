New York: scambi al rialzo per DexCom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di sistemi di monitoraggio del glucosio per diabetici
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,25%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DexCom
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di DexCom
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,01 USD con tetto rappresentato dall'area 78,14. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 74,74.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)