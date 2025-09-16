Nvidia risponde a Pechino: rispettiamo leggi, collaboreremo con autorità

(Teleborsa) - Rispettiamo le leggi, collaboreremo con le autorità cinesi. Così Nvidia
risponde alle accuse di Pechino
di violazione delle regole antitrust.
Il gruppo californiano è stato accusato di aver violato le norme sulla concorrenza, dopo l'acquisizione del produttore di apparecchiature di rete Mellanox Technologies.
"Rispettiamo la legge sotto ogni aspetto", ha riferito la società in una nota, assicurando che "continueremo a collaborare con tutte le agenzie governative competenti nella valutazione dell'impatto dei controlli sulle esportazioni sulla concorrenza nei mercati commerciali"
L'annuncio a sorpresa è arrivato mentre funzionari statunitensi e cinesi si avviavano a Madrid per il secondo giorno di ampie trattative sui dazi.