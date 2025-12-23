Milano 17:35
44.607 +0,03%
Nasdaq 22:00
25.588 +0,50%
Dow Jones 22:00
48.442 +0,16%
Londra 17:35
9.889 +0,24%
Francoforte 17:35
24.340 +0,23%

New York: brillante l'andamento di Nvidia

Migliori e peggiori, In breve
New York: brillante l'andamento di Nvidia
Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,13%.
Condividi
```