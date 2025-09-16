Milano 14:39
42.901 -0,35%
Nasdaq 15-set
24.294 0,00%
Dow Jones 15-set
45.883 0,00%
Londra 14:39
9.247 -0,32%
Francoforte 14:39
23.598 -0,64%

Parigi: andamento rialzista per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: andamento rialzista per LVMH
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.

Il confronto del titolo con il CAC40, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, la multinazionale del lusso è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 520 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 506,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 533,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
