Parigi: andamento rialzista per LVMH

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LVMH
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, la multinazionale del lusso
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 520 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 506,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 533,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)