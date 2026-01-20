Milano 13:18
Parigi: rosso per LVMH

(Teleborsa) - Ribasso per la holding francese, che presenta una flessione del 2,11%.

La tendenza ad una settimana di LVMH è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della multinazionale del lusso segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 567,3 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 575,4. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 564,2.

