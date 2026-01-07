Milano 13:32
45.616 -0,30%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:32
10.060 -0,62%
Francoforte 13:32
25.032 +0,56%

Parigi: calo per LVMH

Migliori e peggiori
Parigi: calo per LVMH
(Teleborsa) - Composto ribasso per la holding francese, in flessione del 2,67% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di LVMH rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 640,4 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 618,4. L'equilibrata forza rialzista della multinazionale del lusso è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 662,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```